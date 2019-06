Gebrek aan loods brengt straatparade Zomercarnaval in gevaar

Het begint te dringen voor de organisatie van het Rotterdamse Zomercarnaval. Als er over twee weken geen loods gevonden is, kan de straatparade niet doorgaan.

Guus Dutrieux, directeur van Rotterdam Unlimited, die het Zomercarnaval van eind juli organiseert, begint 'm wel een beetje te knijpen. Het vinden van een loods om de praalwagens in op te bouwen is ieder jaar lastig, maar zo kort voor de deadline nog zonder zitten is wel uitzonderlijk. "Dit is een keer eerder gebeurd", vertelt hij.

De situatie is nijpend geworden, want er is gewoonweg niets meer te vinden. "We crossen door de stad, boren alle connecties aan, bellen alle makelaars en bestoken het stadhuis, maar het baat niet tot nu toe."

Volgens Dutrieux wordt de zoektocht bemoeilijkt doordat veel loodsen nieuwe bestemmingen krijgen. De loods waar ze vorig jaar op het laatste moment terecht konden, wordt momenteel asbestvrij gemaakt.



Het helpt ook niet dat de loods aan een aantal vereisten moet voldoen. "Veel loodsen zijn te klein of hebben te lage deuren voor onze praalwagens."

"We maken ons zorgen", vertelt Dutrieux. "Als we dit niet kunnen oplossen, kan de straatparade niet doorgaan."