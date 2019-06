Onderhandelingen over nieuw provinciebestuur mislukt

De gesprekken over een nieuw provinciebestuur in Zuid-Holland zijn op niets uitgelopen. Dat bevestigt informateur Hans Wiegel aan Omroep West.

Begin mei was er al een akkoord bereikt tussen Forum voor Democratie, de VVD en het CDA. Maar er was nog een extra partij nodig om een meerderheid te halen. De ChristenUnie/SGP was aangeschoven, maar die partij is afgehaakt.

Uit een verklaring van de partij blijkt dat niet alle fractieleden achter de deelname in de coalitie moeten staan. "En er is nu geen sprake van die door ons gewenste unanimiteit."

SGP-voorman Kees van der der Staaij legt de verantwoordelijkheid voor het mislukken van de besprekingen bij de ChristenUnie.



Informateur Wiegel: "Ik wil alleen loslaten dat de partij hoopte dat de PvdA mee zou doen, maar dat is niet zo. Dat gebruiken ze nu als argument om ermee op te houden en dat vind ik een beetje typisch."

Andere varianten

Wiegel zegt dat Forum voor Democratie, de VVD en het CDA nu op zoek gaan naar een nieuwe partner. "De samenwerking tussen die drie partijen loopt goed en met zijn drieën gaan ze nu bespreken welke varianten er verder nog zijn."

De VVD'er verwacht dat er binnen een week een nieuw resultaat ligt.