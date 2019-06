Rotterdams Philharmonisch Orkest voor optredens naar Azië

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest gaat de grens over. Woensdag reist het gezelschap voor zes concerten naar Taiwan en China.

Onder meer in Kaohsiung zal muziek gemaakt worden, ook wel het Rotterdam van Taiwan te noemen. Zo is Kaohsiung ook de tweede stad van het land en is het ook groot geworden door de havenindustrie.

Vanuit Taiwan vliegt het orkest op 10 juni naar Hong Kong. Over de langste zeebrug ter wereld wordt naar Zhuhai gereisd. Daarna staat Shanghai op het programma, waar Rotterdam al jaren een zusterrelatie mee heeft.

Na een optreden in Beijing komt het orkest 16 juni weer terug naar Rotterdam.