Rijnmond Expert: Hooikoorts, er is wat aan te doen!

Het is weer hooikoortsseizoen. Wie allergisch is voor graspollen heeft in deze periode veel last. De symptomen zijn branderige ogen, niezen, kriebel achter in de keel en neusverkoudheid.

Rijnmond expert Jeanette Caljouw, huisarts in Ridderkerk heeft deze dagen veel mensen aan de telefoon met de typische hooikoortsklachten. Sommigen gaan er zo onder gebukt dat ze op dagen met veel pollen in de lucht liever thuis blijven.

Volgens Caljouw zijn er genoeg medicijnen tegen hooikoorts, maar het kan een zoektocht zijn om de juiste te vinden.

De Ridderkerkse huisarts raadt mensen aan die voor het eerst symptomen hebben en verder gezond zijn om bij de drogist pilletjes te halen. "Mochten die niet helpen, bel dan de huisarts." Mensen die medicijnen gebruiken voor andere aandoeningen raadt ze aan om sowieso naar de huisarts te gaan.

Caljouw: "Veel mensen denken vaak dat ze een gewone verkoudheid hebben omdat de symptomen daar zo op lijken. Maar als de verkoudheid lang duurt en er is jeuk aan de ogen of in de keel, dan is de kans groot dat het om hooikoorts gaat.

Hooikoorts is in feite een allergie voor pollen van gras, bomen of kruiden. Wie pech heeft en voor alle drie allergisch is, kan van februari tot oktober last hebben van de aandoening.