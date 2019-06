Dekker wil opheldering van kliniek over weglopen Peter M.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft de directie van de psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder op het matje geroepen in verband met de patiënt die uit de kliniek is weggelopen. Dekker wil weten hoe Peter M. uit Dordrecht kon weglopen en welke risico's er zijn voor de samenleving, laat een woordvoerder weten.

De 44-jarige M. kwam zaterdag niet terug van onbegeleid verlof en is sindsdien spoorloos. Zijn familie noemt hem "levensgevaarlijk", zeker als hij zijn medicijnen niet inneemt.

M. werd veroordeeld tot behandeling in een kliniek, omdat hij op straat iemand had aangevallen en via internet gedreigd had om het station van Dordrecht op te blazen. Hij leed aan schizofreen en had psychoses.

De kliniek heeft in een verklaring op de eigen website laten weten dat het onbegeleid verlof uit de kliniek volgens de procedures is gegaan. Ook benadrukt de instelling in Den Dolder dat M. geen tbs'er is.