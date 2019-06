Extra controle Essenburgstraat levert taser, geld en drugs op

Het extra toezicht in de omgeving van de Essenburgstraat na recente overlast heeft meteen resultaat opgeleverd. Bij een extra controle in de omgeving van de bewuste straat is dinsdagmiddag een auto met taser, geld en drugs gevonden.

De 19-jarige autobestuurder uit Rotterdam is in de Weizichtstraat aangehouden. Agenten zagen zijn auto in de straat geparkeerd staan en vonden bij doorzoeking van de wagen al snel een taser in de vorm van een zaklamp. Ook lag er een 'dealers' hoeveelheid aan drugs en een paar honderd euro in de auto.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er recent overlastmeldingen geweest, waardoor de politie extra toezicht houdt. In december was de Essenburgstraat nog toneel van een fatale schietpartij.