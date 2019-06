Jasper van Kempen volgt Fred Zwang op bij Feyenoord

Jasper van Kempen is de nieuwe verzorger van Feyenoord. De 35-jarige Van Kempen is de opvolger van Fred Zwang, die de voetballerij vaarwel heeft gezegd.

Van kempen is sinds 2016 in dienst van Feyenoord Academy als fysiotherapeut en manueel therapeut. De verzorger studeerde achtereenvolgens af als sport- en bewegingsleider aan het CIOS in Goes en als fysiotherapeut aan de Avans Hogeschool Breda. In Brussel volgde hij een bachelor Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de Vrije Universiteit, waarna hij nog twee masters afrondde binnen de specialisatie Manuele Therapie. Na zijn studie ging Van Kempen aan de slag bij de KNZB, afdeling dames waterpolo en bij het Sportmedisch Centrum van de KNVB, waar hij diverse nationale jeugdteams begeleidde.

Fred Zwang was de laatste tien jaar de verzorger van het eerste elftal van Feyenoord nadat hij in 2009 Gerard Meijer was opgevolgd, die 50 jaar in die functie actief was geweest. Zwang werkt sinds kort weer in het Albert Schweitzer Ziekenhuis als anesthesist.