Nationaal Sleepvaart Museum 40 jaar: 'In de sleepvaart gebeurt iedere dag iets'

Er is een tentoonstelling gemaakt over de afgelopen 70 exposities

Met veertig jaar Nationaal Sleepvaart Museum en zeventig exposities is het geen wonder dat er een boek verschijnt over de vele tentoonstellingen in het museum in Maassluis. "Een mijlpaal die niet ongemerkt gepasseerd mag worden."

Daar is Nico Ouwehand het mee eens. Anderhalf jaar deed hij over het samenstellen van het boek, maar nu is 'ie af. Hoewel het daadwerkelijke schrijven begon met een verdrietige aanleiding - zijn vrouw overleed - is Ouwehand nu blij dat het nu eindelijk af is. "Ik wilde vooral niet bij de pakken neerzitten", blikt hij terug. "Ik heb wel behoorlijk aangepoot de afgelopen maanden."

Het resultaat mag er wezen: twee kilo zwaar en 344 pagina's schoon aan de haak. Het boek gaat gepaard met een tentoonstelling over de geschiedenis van alle tentoonstellingen, vertelt Ouwehand, die al even lang bij het museum betrokken is als het bestaat.



"Het was ook wel nodig hoor", vindt hij. "De sleepvaart heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt." Hij begint te vertellen over verschillende soorten slepers. "Er is al jaren een wens in de sector om zuiniger te kunnen varen en het milieu minder te belasten. Dat zorgt voor technische vooruitgang."

Volgens Ouwehand is er 'elke dag wat aan de hand' in de sleepvaart. "Elke dag verandert er wel iets. Dan wordt er een ponton omgebouwd tot hijsschip. Daarna heeft de AIDAperla motorproblemen of wordt een Amsterdams schip hier binnengebracht ter reparatie."