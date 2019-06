Oudste ijszaak van de regio bestaat 100 jaar

Vlaardingers likken al honderd jaar aan de ijsjes van Winzo. De ijssalon bestaat donderdag precies honderd jaar en viert dat zaterdagmiddag. De zaak is een begrip in Vlaardingen. Als de zon zich laat zien staat er regelmatig een rij met ijsliefhebbers tot ver in de straat.

Rick van de Windt is de vierde generatie die de zaak runt. "Mijn overgrootvader Cees en zijn vrouw begonnen de zaak op 6 juni 1919. Hij zat in de zeevaart maar toen een van de tien zonen op zee omkwam had hij het wel gezien op zee. Hij kreeg een recept voor ijs in handen en besloot een ijszaak te openen".

Volgens de jongste ijstelg Van der Windt is Winzo waarschijnlijk de oudste ijswinkel van Nederland. "Voordat ik de zaak overnam deed ik heel andere dingen. Ik reed taxi, heb in een telefoonwinkel gewerkt, beetje dwarse puber was ik en kreeg onenigheid thuis maar je wordt ouder en uiteindelijk heb ik de zaak toch overgenomen".

IJsjes van ijzerkoek of schelvispekel

In de honderd jaar dat Winzo, oftewel Van der Windt & Zonen, is er veel veranderd. "Toen hadden ze alleen vanillesmaak, nu kan ik er zo'n tachtig maken. Daar zitten typische Vlaardingse smaken tussen als ijzerkoekjesijs en schelvispekelijs en er komt nog een bijzonder lokale smaak aan maar die houd ik nog even voor mezelf", lacht de Vlaardinger schalks.

Zaterdag wordt een bescheiden feestje gevierd bij Winzo in Vlaardingen. Ook wethouder Bart de Leede zal likkend aanwezig zijn.

Van de Windt: "En we geven al een tijdje speciale bonnen mee aan de klanten en dat doen we tot vrijdag sluitingstijd. Zaterdag gaan we de prijzen bekend maken. Hoofdprijs is een mooie reis, uiteraard naar...IJsland", lacht de jonge ijsondernemer.