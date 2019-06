Toerist beroofd na truc met flesje water

Het dievengilde blijkt een nieuwe methode te hebben gevonden om onwetende toeristen te bestelen. Een toerist uit Singapore is woensdag bestolen in Kinderdijk. Daarbij maakten de dieven gebruik van een simpel voorwerp: een flesje met water.

De toerist liep langs de molens toen een van de dieven het slachtoffer natspoot.

Na het nat maken van het doelwit, maakten de verdachten die persoon direct droog met een doek. Dat was ook gelijk het moment waarop geld, sieraden en diverse passen werden weggenomen. De verdachten zijn nog niet gevonden.

Duitser

De politie in de Alblasserwaard had sowieso een roerige dag. De vermissing van een Duitse toerist hield namelijk ook de gemoederen bezig.

De man bleek zo enthousiast bezig te zijn geweest met fotograferen dat hij de groep kwijt was geraakt. De groep was, op hun beurt, in paniek omdat ze de Duitser kwijt waren. Met hulp van de politie werd de man snel gelokaliseerd en kon hij zich weer bij de groep voegen.