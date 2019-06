Dead Duck Day: herdenking voor 'doodgevlogen' en verkrachte eend

Het is een belangrijke dag voor wilde vogels. Het is namelijk de Dead Duck Day. Een herdenking, die bestaat vanaf 1996, voor een mannelijke eend die zichzelf op 5 juni 1995 om exact 17:55 uur 'doodvloog' tegen de glazen gevel van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en vervolgens door een tevens mannelijke soortgenoot werd 'verkracht'.

Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum was hiervan getuige. "Het was in die tijd een nieuw fenomeen in de wetenschap. Het was de eerste waarneming van homoseksuele necrofilie bij eenden. Opmerkelijk diergedrag. En omdat het zo'n ingrijpende gebeurtenis was, zowel voor de eend als voor mij, heb ik Dead Duck Day opgericht."

Miljard wilde vogels dood

Kees legt uit dat deze dag een hoger doel heeft. "Dit heeft te maken met de grote invloed van glazen gebouwen op het leven van wilde vogels. Jaarlijks gaan miljarden vogels dood omdat ze tegen glazen gebouwen aan vliegen. Dit is een wereldwijd probleem. Ik wil graag dat dit stopt."

Oplossing

Volgens Kees bestaan er oplossingen, alleen de mens moet welwillend zijn: "Je kan er voor kiezen om gebouwen niet van glas, maar gewoon van steen te maken. En er bestaat het zogeheten vogelglas. Daar zit een strepenpatroon in dat voor de mens bijna niet zichtbaar is, maar voor vogels wel."

Herdenking

Kees verwacht woensdagavond zo'n vijftig bezoekers, maar wie ook wil komen is meer dan welkom. Hij vertelt de laatste nieuwtjes op het gebied van necrofilie bij dieren en vraagt aandacht voor de vele 'raamslachtoffers'.

Na afloop wordt traditiegetrouw een zesgangenmenu van eend gegeten bij een Chinees restaurant in de buurt van het museum.