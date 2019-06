Nieuwe baan voor opgestapte wethouder Visser

De aandeelhouders van het bedrijf stemmen op 24 juni over zijn benoeming. Visser was vanaf 2014 vijf jaar lang één van de belangrijkste wethouders van de stad. Naast financiën was hij verantwoordelijk voor haven, organisatie en grote projecten als Feyenoord City, de Hoekse Lijn en het Warmtebedrijf.



Tussen 2006 en 2013 was hij zeven jaar directeur van het Ontwikkelingsbedrijf en betrokken bij de aankoop van het Schiekadeblok in 2009. De erfpachtconstructie die Visser bij deze aankoop als topambtenaar sloot met vastgoedbedrijf LSI kwam hem begin dit jaar op een kritisch Rekenkamerrapport te staan. Om dat beeld bij te sturen lekte Visser een presentatie over de risico’s van de erfpachtconstructie aan de pers. Toen dit uitkwam besloot hij op te stappen.

Vanwege dit lekken deed de oppositie van de Rotterdamse gemeenteraad aangifte tegen Visser. Het Openbaar Ministerie moet nog een beslissing nemen in deze zaak.

Oud-wethouders Ronald Schneider, Joost Eerdmans en Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) krijgen (gedeeltelijk) nog wachtgeld van de gemeente Rotterdam. Bij Eerdmans is dat afhankelijk van klussen die hij doet als zelfstandig ondernemer.