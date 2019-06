Dwangsom voor Esso na stankklachten

Esso bij de brand in 2017

De milieudienst Rijnmond (DCMR) is een procedure gestart om een dwangsom op te leggen bij Esso. Dat bedrijf veroorzaakt in maart van dit jaar een stankgolf van Vlaardingen tot Leiden.

Volgens de DCMR is het niet voor het eerst dat Esso in de fout gaat en stankklachten veroorzaakt. Hoe hoog de dwangsom zal zijn is niet bekend.

Ook eist de Milieudienst meer tekst en uitleg over de storing.

De DCMR wil dat Esso het incidentenrapport verder aanvult, omdat het nog niet volledig is.



Moeizaam

Het verzoek en de dwangsom van de DCMR zorgt ervoor dat de verhoudingen tussen de milieudienst en de multinational verder op scherp komen te staan.

Eerder deze week besloot de provincie Zuid-Holland dat Esso onder verscherpt toezicht blijft staan, omdat Esso niet wil meewerken aan onderzoek van de DCMR naar een brand bij Esso in 2017.