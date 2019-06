Rotterdammer Harbers opgevolgd door oud-kamervoorzitter

Harbers stapte op nadat er ophef was ontstaan over cijfers over het aantal misdrijven dat wordt gepleegd door asielzoekers. Hij gaf toe dat er was geblunderd en dat hij niet kon aanblijven.

Opvolger Broekers-Knol (72 jaar, VVD) nam eerder deze week afscheid als voorzitter van de Eerste Kamer. Daar was ze zes jaar voorzitter.