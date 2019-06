Gemeentehuis Capelle aan den IJssel zonder water

Het gemeentehuis in Capelle aan den IJssel.

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft woensdagmiddag al het personeel naar huis gestuurd. Dat gebeurde nadat eerder op de dag een aannemer de waterleiding doorboorde. Dat leidde er toe dat er te weinig waterdruk was om de sprinklerinstallatie adequaat te laten werken. Uit voorzorg werd om 16:00 uur iedereen naar huis gestuurd.

"Iedereen mag thuis verder werken. We hopen vanavond meer duidelijkheid te hebben over of en hoe er donderdag kan worden gewerkt", aldus een woordvoerder.

Het gemeentehuis aan de Rivierweg wordt al een tijdje opgeknapt. Woensdag begon de aannemer met het slopen van een stuk beton bij de oude ingang. Daarbij werd rond 11:00 uur een waterleiding geraakt.

Monteurs van Evides hebben de lekkage gestopt, maar wel kwam het het pand zonder water te zitten. Het personeel moest voor koffie en het toilet uitwijken naar het infocentrum, dat naast het gemeentehuis zit.

Een deel van de bezoeken aan de afdeling burgerzaken werd afgezegd. Ook werd de stoep voor het gemeentehuis afgezet, omdat er her en der tegels waren verzakt.