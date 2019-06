Roparun: Team Daniel den Hoed viert jubileumloop

Voor de 25e keer loopt het team van het Daniel den Hoed in het Erasmus MC mee in de Roparun

Het is een jubileumversie voor team 40 van het Daniel den Hoed dit jaar. Het is de 25e keer dat ze meelopen met de Roparun. Ook oncologieverpleegkundige Ina van der Brink maakt deel uit van het team, ze doet voor de achttiende keer mee.

Dat het emotioneel gaat worden weet ze inmiddels wel. Naast loper is ze ook masseur, fietser en vrijwilliger langs de kant geweest. "Toen ik vrijwilliger was, zag ik de emotie bij de teams. Ik stond bij de Daniel en zag mensen afstappen, wandelen en huilen. Ze vielen elkaar in de armen, wij ook trouwens", vertelt Van der Brink.

Dit jaar loopt de verpleegkundige weer mee in het team Daniel den Hoed, dat voor de helft bestaat uit medewerkers van het ziekenhuis. Van der Brink vindt het fijn dat ze met haar werk bij de verschillende fases van iemands leven kan zijn. "De verdrietige, angstige maar ook blije fases."

Maar dat het verdrietig is, weten ze maar al te goed in het Daniel den Hoed. Met tranen in haar ogen vertelt Van der Brink over de kok van het ziekenhuis. "Hij neemt altijd de bloemen aan bij het familiehuis. Daarmee loopt hij naar de Erasmusbrug en gooit hij ze in het water."

Haar stem breekt: "Als herinnering aan de mensen die hij gekend heeft en hem zo lief waren. Dat doen we nu met zijn allen. Dat is echt de Roparun."

De 28e editie van de Roparun gaat komende zaterdag van start. Vanuit Parijs en Hamburg vertrekken honderden teams richting Rotterdam om geld op te halen om de ziekteperiode van kankerpatiënten dragelijker te maken.

De finish van de Roparun is Tweede Pinksterdag uitgebreid te volgen bij RTV Rijnmond. Zowel op radio als op tv mis je vanaf 14:00 uur niets van de estafettetocht.