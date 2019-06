Organisatie De Verre Bergen pompt 24,5 miljoen euro in nieuw Feyenoord stadion

De goede doelenclub De verre Bergen steekt 24,5 miljoen euro in het nieuwe stadion van Feyenoord. Dat heeft het projectbureau bekend gemaakt. Daardoor heeft Stadion Feijenoord een forse kapitaalinjectie binnen.

In ruil voor de grote som geld krijgt de organisatie 3.884 zitplaatsen voor het 'Vak van Zuid'. Dat vak is bedoeld voor kinderen tussen de 10 en 15 jaar uit Rotterdam-Zuid.

De forse bijdrage is belangrijk voor de financiering van het stadion.

Op jaarbasis zullen er ruim 65.000 zitplaatsen beschikbaar zijn voor kinderen uit de buurt. ''Hiermee beschikt het nieuwe stadion over het grootste maatschappelijke programma voor wedstrijdbezoek in Europa. De samenwerking tussen De Verre Bergen en Feyenoord past goed binnen de doelstellingen van cohesie en een nauwer contact met de inwoners op Rotterdam-Zuid'', zegt algemeen directeur Jan de Jong van Feyenoord.

Het is nog niet bekend hoe de zitplaatsen in het nieuwe stadion verdeeld gaan worden.

Bij de gemeente Rotterdam is er enthousiast gereageerd op de forse kapitaalinjectie van De Verre bergen. ''We moesten even knipperen met onze ogen'', zegt wethouder Sven de Langen van het CDA.