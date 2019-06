Celstraf geëist tegen stelende thuiszorgmedewerkster

Justitie heeft een jaar cel geëist tegen een 28-jarige vrouw uit Delft die in Rotterdam werkzaam was als thuiszorgmedewerkster. Ze staat terecht voor het bestelen van cliënten.

Tussen november 2017 en juni 2018 werkte ze bij vijf verschillende thuiszorginstellingen in Den Haag, Gouda en Rotterdam. Ze werd daar steeds ontslagen voor diefstal.

De slachtoffers vertellen volgens justitie allemaal hetzelfde verhaal. Ze beschrijven hoe de vrouw vrijwel direct zoekend rondkeek in de woning en zonder aanleiding doorliep naar een kamer buiten zicht.

Omdat de slachtoffers even daarvoor steeds onder de douche waren gezet, of nauwelijks mobiel waren, konden ze de vrouw niet volgen.

De vrouw uit Delft zou het vooral voorzien hebben op sieraden en geld.

Undercoveractie

De politie heeft in de zomer van vorig jaar een lokwoning ingericht die was voorzien van camera's. De cliënt was een agent.

Op camerabeelden was te zien hoe de vrouw al binnen vier minuten geld pakte uit een portemonnee in de woonkamer. Daarna werd ze op heterdaad aangehouden.

Op basis van de camerabeelden bekende de vrouw de diefstal. De andere gevallen ontkende zij. Maar volgens de officier van justitie zijn acht diefstallen bewijsbaar.

Vervalsing

Nadat haar voorarrest was opgeheven, probeerde de vrouw weer aan de slag te gaan als thuiszorgmedewerker. Daarbij maakte ze gebruik van een vervalste Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Justitie heeft geëist dat de vrouw drie jaar niet aan de slag mag in de thuiszorg. Doet ze dat toch, dan moet ze alsnog zes maanden de cel in. Ook vindt justitie dat ze een schadevergoeding moet betalen van 2.600 euro.