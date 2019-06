Agenten vaker de straat op in Afrikaanderwijk na schietpartijen

De politie kondigt extra surveillances aan in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Ook gaan agenten vaker preventief fouilleren in de wijk. Aanleiding zijn de schietpartijen van de laatste tijd. Afgelopen nacht was het nog raak op de Pretorialaan.

De schietpartij bij een café in de straat is de vierde in de wijk in vier weken tijd. Niemand raakte gewond, maar de impact in de Afrikaanderwijk is groot.

"Het was net suikerfeest en dan krijg je dit", zegt een verontwaardigde buurtbewoner. "Ik hoop dat het tuig snel wordt ingerekend."



Een politiewoordvoerder begrijpt de ophef: "Ik kan mij heel goed voorstellen dat omwonenden heel erg geschrokken zijn. De aanpak van vuurwapengeweld heeft voor ons nog steeds de hoogste prioriteit. Dat geldt ook voor deze vier schietincidenten."

Zondagavond werd er ook geschoten bij een café in de Afrikaanderwijk. Een kogel raakte toen het raam van de bar aan de Putselaan.

De politie vond het vuurwapen op straat. Niemand raakte gewond. Ook in de nacht van 15 op 16 mei was het raak op de Putselaan. Toen trof de politie meerdere kogelgaten aan in een rolluik van een andere bar.