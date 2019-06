Neptunus verslaat het Duitse Bonn in de European Champions Cup

In de eerste inning begonnen de Duitsers nog goed aan het duel. Zij maakten twee punten in de eerste inning en voegde daar in de vierde inning nog eens twee aan toe.

In de vijfde inning sloeg Neptunus terug. Zij kwamen tot acht punten en namen daardoor een voorsprong van vier punten. De zesde inning leverde vervolgens één punt op; de zevende vijf.

Coach Ronald Jaarsma is blij met de overwinning, maar vindt de omstandigheden niet ideaal. "Het is erg zwaar met de weersomstandigheden. Maar we zijn goed op weg. Morgen hebben we weer een middaggame, dus spelen we wederom in de hitte."

Door de tweede overwinning in de European Champions Cup staat Neptunus bovenaan groep A. Morgen staat er een duel op het programma tegen het Franse Rouen Huskies.