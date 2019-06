Rijnmond in 5 minuten: woensdag 5 juni

Presentatrice Laurence van Ham overwon woensdag voor Kijk op Rijnmond haar angst voor vogels. Ze hield een overleden eend vast voor 'Dead Duck Day'. Bioloog Kees Moeliker vond uit dat eenden seks hebben met eenden van hetzelfde geslacht - zelfs als die al zijn overleden.

Ook besteden we aandacht aan het cruiseschip de Britannia, dat woensdag aanmeerde in de Merwehaven in Rotterdam. Het is de eerste keer dat daar een cruiseschip aanmeert.

Ten slotte bezoeken we Ina van der Brink op haar werk. Ze is oncologieverpleegkundige in de Daniel den Hoedkliniek en loopt dit jaar voor de achttiende keer de Roparun.