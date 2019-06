IJsberen in diergaarde Blijdorp

IJsbeer Todz van diergaarde Blijdorp vertrekt volgende week naar Frankrijk. Hij krijgt een nieuw plekje in het Park Zoo de Reynou, niet ver van Limoges.

Tweelingzus Sizzel heeft vorig jaar al Blijdorp verlaten. Zij woont sinds oktober 2018 in Rostock Zoo in Duitsland.

Moeder Olinka blijft achter in Rotterdam. Voor haar is nu een nieuw maatje geregeld. Wolodja (oorspronkelijk uit Berlijn) komt over van Ouwehands Dierenpark