Fankaty Dabo tekent bij Coventry City

"Wij hielden er al rekening mee dat hij naar Engeland zou vertrekken. Hij wilde graag terugkeren. Daarom hebben wij afgelopen winter Dirk Abels aangetrokken", vertelt technisch manager Henk van Stee, die wel hoopte op een langer verblijf van Dabo op het Kasteel.

Met Sparta promoveerde Dabo in het inmiddels afgelopen seizoen via de play-offs naar de eredivisie. In de finaleronde waren de Rotterdammers te sterk voor De Graafschap. Een ronde eerder werd TOP Oss verslagen.

Dabo's nieuwe club Coventry speelt in de League One in Engeland. In het verleden stonden onder meer de oud-Feyenoorders George Boateng en Ellery Cairo onder contract bij die club.