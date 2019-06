RTV Rijnmond op NPO3: 'We staan te popelen!'

Programma's van RTV Rijnmond op NPO3: het kan zomaar, als de plannen voor de publieke omroep doorgaan zoals ze nu zijn uitgelekt. "Wij staan in ieder geval te popelen", zegt RTV Rijnmond-hoofdredacteur Ib Haarsma.

Volgens Haagse bronnen wordt NPO3 een regiozender. "En daar hebben we de afgelopen maanden behoorlijk wat ervaringen mee opgedaan met Kijk op Rijnmond", legt Haarsma uit. In dat programma op NPO2 zijn elke dag al meerdere reportages van RTV Rijnmond gezien. Haarsma: "En de ervaringen zijn positief."



Op dit moment is NPO3 nog een jongerenzender. Haagse bronnen zeggen tegen de NOS dat dat gaat veranderen. In de nieuwe opzet verdwijnen de programma's van de landelijke publieke omroep en gaan regionale zenders die zendtijd invullen.

Verder staat in het plan dat NPO1, 2 en 3 reclamevrij worden tot 20:00 uur en dat de publieke omroep online helemaal geen reclames meer laat zien. Of de regionale omroepen ook reclamevrij worden, is nog niet duidelijk.