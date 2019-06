'Moeder van de gezochte Dordtenaar Peter M. extra bewaakt'

"Hij is meer een gevaar voor zichzelf en mijn moeder", zegt de zus van Peter M. tegen Hart van Nederland. "Hij ziet haar als de schuldige van de situatie waarin hij zich nu bevindt. Deuren op slot, achterom kijken en raampjes dicht. Zo moeten we nu door het leven gaan. Dat kan gewoon niet."

De 43-jarige Dordtenaar werd eerder veroordeeld omdat hij iemand had aangevallen en omdat hij had gedreigd met een bomaanslag op Station Dordrecht. Hij keerde niet terug na verlof vanuit een kliniek in Den Dolder. Daar zat hij op de psychiatrische afdeling.