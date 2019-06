'Twitter heeft het overlijden van mijn vader dragelijk gemaakt'

Op zijn werk krijgt hij altijd veel positieve reacties. Dus hij dacht: "Ik twitter nu ook gewoon eens over iets minder leuks" Dat hij daarmee duizenden reacties zou krijgen op twitter had hij niet verwacht.

Brandweerwagen

"Eerst twitterde ik over de brandweerwagen voor de deur. Dat mijn Pa naar het ziekenhuis moest. Hij had waarschijnlijk last van zijn rug", zegt Arjan Verhoeven. Wat hij toen nog niet wist was dat zijn vader al in een zeer ver stadium was van uitzaaiingen van kanker.

"Ik twitter elke dag, soms meerdere keren. Ik kreeg zoveel positieve reacties en mensen wenste mij allemaal sterkte, dat deed mij goed". Dat Arjan zoveel berichtjes zou krijgen had hij niet verwacht.

"Mijn vader was op de hoogte ervan en vond het eigenlijk wel leuk" zegt Arjan lachend. Het is overigens één van de weinige keren in het interview met onze verslaggever dat Arjan moet lachen. Hij is nog intens verdrietig nadat hij zijn vader vorige week dood zag gaan.

Kritiek?

"Als iemand een baby krijgt wordt dat ook op twitter gezet, dit mag ook best iedereen weten. Dit hoort ook bij het leven". "Iedereen zet alles op twitter, waarom dit niet? "

"Ik ga regelmatig als vrijwilliger op pad met de ambulance om de wensen van doodzieke mensen in vervulling te laten brengen. Door nu die van mijn vader in vervulling te laten gaan was echt heel zwaar. Toen besefte ik ineens...dag pappa".

De vader van Arjan is 72 jaar oud geworden.