Finish Roparun rechtstreeks te volgen bij RTV Rijnmond

De finish van de 28ste Roparun op de Binnenrotte in Rotterdam is maandagmiddag rechtstreeks te volgen op radio, tv en rijnmond.nl. Op Radio Rijnmond is de aankomst van de ruim 300 teams te beluisteren van 14.00 tot 19.00 uur. Beelden van die finish zijn tussen 14.00 en 17.00 uur te zien op TV Rijnmond en rijnmond.nl.