Regiogenoten die de Alpe d'Huez beklimmen

De deelnemers beklimmen de berg door te lopen of op de fiets. Dit doen ze me minimaal één tot zes keer om geld op te halen voor het goede doel. Het parcours is in totaal 13 kilometer en telt 21 bochten.

Onder de deelnemers ook onze verslaggever Arjan Smilde. Hij maakte de afgelopen weken filmische portretten van de leden van de Rotterdam Fund Racers. Een club met mensen uit onze regio die meedoen aan de Alpe d'HuZes.

Flink getraind

In de ochtendshow van Radio Rijnmond sprak presentator Herman Vriend al even met Smilde. "Ik heb flink getraind", vertelt de verslaggever. "Maar waar ik bang voor ben is dat de verveling in de loop van de dag gaat toeslaan. Ik ga proberen de berg zes keer te beklimmen en dan kom je steeds langs hetzelfde punt. Toch ben ik optimistisch. Het gaat me lukken."

Het begin van de tocht is volgens Smilde het moeilijkst. "Dat gaat gelijk 10 procent omhoog. Die eerste paar bochten zijn heel erg zwaar."

Met de Alpe d'HuZes wordt geld opgehaald voor onderzoek naar kanker, zo ook Smilde. "Mijn beide ouders zijn overleden aan kanker", vervolgt de verslaggever. "Ik rijd niet speciaal voor hen, maar in de loop van de dag zal ik zeker aan ze denken. De prestatie doe ik voor mezelf, en voor al die mensen die het geld van het kankeronderzoek kunnen gebruiken."