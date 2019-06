Auto's uitgebrand; politie vermoedt opzet

In de nacht van woensdag op donderdag stonden twee auto's in de hens in de regio. In beide gevallen vermoedt de politie dat het om een misdrijf gaat.

Om tien voor half twee meldde een voorbijganger dat er een auto in brand stond op de Nieuwe Hamelstraat in Rotterdam. De voorbijganger zag ook iemand bij de auto staan, die vervolgens maakte dat hij wegkwam. Een kwartier later had de brandweer de brand onder controle.

Een paar uur later was er ook op Goeree-Overflakkee brand. Op de Koninginnelaan in Sommelsdijk zag de eigenaar van een auto de voorkant van zijn auto in de fik staan.

Omdat er bij beide zaken verdachte omstandigheden waren, zijn ze overgedragen aan de politie. Die doet onderzoek.