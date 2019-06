Boosheid over afwezige wethouder Van Gils

Een groot deel van de gemeenteraad van Rotterdam vindt het onbegrijpelijk dat wethouder Arjan van Gils (D66) op vakantie in Canada is. Daardoor moeten onderwerpen waarover hij moet debatteren worden doorgeschoven naar volgende week.

“Dit is ronduit storend, bijzonder storend”, vindt Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. De raad wilde onder meer spreken over de royale ontslagvergoeding van 75 duizend euro die Van Gils meekreeg in Amsterdam. “Hij hoort hier te zijn. Hij heeft genoeg geld gekregen om zijn vakantie om te boeken”, zei Eerdmans.

Ook de andere oppositiepartijen vinden dat Van Gils er moet zijn en eisen dat wethouders vaker aanwezig zijn. Coalitiepartijen noemen de afwezigheid van Van Gils ongelukkig en vervelend. “Dit is wat ons betreft een eenmalige gebeurtenis. Dit had anders gemoeten”, zei Co Engberts (PvdA).

Loco-burgemeester Wijbenga (VVD) spreekt van een helder signaal van de gemeenteraad. “Wij respecteren dat, de reis van wethouder Van Gils was al geboekt voor zijn benoeming als wethouder. Dit zal niet meer voorkomen.”