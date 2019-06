Rijnmond expert: Tweedehands auto kopen? Check de banden!

Volgens autokenner Frans Bul moet je op een paar dingen letten. Allereerst kun je het best een aankoopkeuring laten doen. "Dat kost rond de honderdvijftig euro, maar is zeker de moeite waard als je een bolide zoekt van vijf- tot tienduizend euro", zegt Bul.

"Zoek een Bovagbedrijf en lees de recensies op internet", is een andere tip van Frans.

Even doorsparen

Maar wat nu als je beginnend automobilist bent en weinig geld hebt? Het advies van Frans is: "Spaar toch even door tot je drie- tot vierduizend euro hebt, want onder de prijs kun je niet veel krijgen."

Wil je zelf checken of de auto goed is onderhouden, kijk dan naar de banden. Zit er bijvoorbeeld nog een beetje profiel op en is het van een goed merk? Ook de peilstok van de olie bekijken is een goede. Is 'ie erg donker dan is de olie oud.

Experts

Frans Bul schuift om de week op woensdagmiddag aan in de studio van Radio Rijnmond, en weet alles van auto's. Als kleine jongen liep hij al rond in de garage van zijn vader. Zelf heeft de Rotterdammer inmiddels drie reparatiebedrijven en een bergingsbedrijf.

