Zigeuners willen veel meer woonwagens in Berkel en Rodenrijs

Als het aan de familie Hanstein ligt, komen er twintig extra woonwagens te staan aan de Meerweg in Berkel en Rodenrijs. De gemeente Lansingerland staat niet te springen, maar gaat binnenkort met de zigeuners in gesprek.

Gemeenten moeten zorgen voor voldoende standplaatsen voor Roma, Sinti en woonwagenbewoners, dat is de nieuwe richtlijn vanuit Den Haag. Die koers volgt op kritiek op het uitsterfbeleid dat eerder gehanteerd werd. Daarbij was de regel dat vrijgekomen standplaatsen niet overgenomen konden worden door een ander familielid.

"Ik ben heel blij dat er nu overleg gaat komen", vertelt de 66-jarige Jacoba Massing. Al sinds 2014 is ze bezig met de gemeente, om toestemming te krijgen voor uitbreiding van het woonwagenkamp.

Massing woont nu in een rijtjeshuis, maar zou dolgraag terug willen naar een woonwagen. "Ik houd niet van opgesloten zitten, wij Sinti's willen vrij zijn", vertelt ze, doelend op de cultuur van de bewoners van het woonwagenkamp.

Vroeger reed Massing met haar ouders rond in een woonwagen. Op bezoek bij familie in Brabant? Dan gingen ze letterlijk met het hele huis. "Was het maar weer zo", blikt ze terug.

Grote familie

De woonwagen waar haar zoon Steef Hanstein in woont, kan allang niet meer rondrijden. Zeven staan er in totaal op het terrein. De wielen zijn verstopt achter een wandje en de wagen heeft een bakstenen uiterlijk. "Ze willen ons in huizen krijgen", doelt Hanstein op de gemeente. "Het is mooi hoor, maar we moesten meewerken. Anders konden we hier niet blijven."

Het liefste zouden ze nog een stuk of twintig extra wagens op het terrein hebben, genoeg voor alle kinderen en kleinkinderen. "We hebben een grote familie", lacht Hanstein.

Op 12 juni komt de gemeente Lansingerland langs op het terrein, om met de familie de benodigde formulieren te tekenen. En als alles goed gaat, kan Massing eindelijk weer terug naar een woonwagen.