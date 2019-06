Speciaal vak voor jongeren van Zuid in stadion Feyenoord: 'Ik moest mezelf even knijpen'

Het nieuwe stadion van Feyenoord krijgt met dank aan stichting De Verre Bergen een speciaal 'Vak van Zuid'. Dat vak is bedoeld voor kinderen uit Rotterdam-Zuid, die normaal gesproken niet de financiële mogelijkheden hebben om een wedstrijd te bezoeken. Wethouder Sven de Langen (Sport) noemt de deal uniek. "Dit kan alleen in Rotterdam."

De stichting steekt 24,5 miljoen euro in het project van het nieuwe stadion, zo werd woensdag bekend. In ruil voor de grote som geld krijgt de organisatie 3.884 zitplaatsen voor het 'Vak van Zuid'.

"Ik moest mezelf wel even knijpen, om te kijken of dat écht waar was", zegt de CDA-wethouder een dag later. "Ik heb het bericht twee keer moeten lezen. Ik ben mega-dankbaar dat de Verre Bergen dit zo wil doen." Volgens Jan de Jong, algemeen directeur van Feyenoord, beschikt het nieuwe stadion op deze manier over het grootste maatschappelijke programma voor wedstrijdbezoek in Europa.



"Wat ik helemaal mooi vind, is dat Feyenoord onlangs het clubhuis in de Afrikaanderwijk heeft geopend", vervolgt de wethouder. "Ze brengen daarmee Feyenoord naar de wijk. Dit is de beweging andersom: jongeren op Zuid, die misschien niet het geld hebben om naar Feyenoord en hun helden te kijken, kunnen dat dan toch wel."



Toch kaart de verslaggever aan dat kinderen in Rotterdam-Noord hier minder blij mee zullen zijn. "Dat wordt verhuizen dus", zegt De Langen gekscherend. "Dan zie je maar hoe populair Zuid aan het worden is."