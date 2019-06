Advocate verkrachtingszaak De Esch: 'Slachtoffer doet er alles aan om er bovenop te komen'

Advocate Nelleke Stolk over de verkrachting van de studente in De Esch

De advocate van de Indonesische studente, die vorig jaar juli zeer gewelddadig werd verkracht in de Rotterdamse wijk De Esch, eist voor haar cliënt een schadevergoeding van 50 duizend euro. "Maar de werkelijke schade is eigenlijk groter", legt ze uit.

De studente werd op 21 juli 2018 verkracht. Ook zou de 19-jarige Rotterdammer, die donderdag terechtstaat in de rechtbank in Rotterdam, hebben geprobeerd haar te wurgen.

Advocaat Nelleke Stolk staat het slachtoffer bij. De studente heeft ervoor gekozen niet aanwezig te zijn in de rechtbank. "Ze heeft erover nagedacht, maar uiteindelijk besloten dat ze de verdachte niet wil zien. En een van de belangrijkste redenen is dat ze anoniem wil blijven."



Dat is ook de reden waarom de geëiste schadevergoeding niet hoger is dan 50 duizend euro. "De werkelijke schade is eigenlijk groter: ze heeft studievertraging, inkomstenderving en andere kosten", zegt Stolk. "Die kan ik niet vorderen, omdat dat te veel gegevens naar voren zou brengen."

Ups en downs

Volgens Stolk is het lastig te vertellen hoe het met het slachtoffer gaat. "Het zijn ups en downs. Je ziet boosheid, verdriet, berusting en bovenal is ze een vechter. Ze doet er alles aan om er bovenop te komen", legt ze uit. Vooral psychisch en lichamelijk heeft het slachtoffer het zwaar. "Ze is beestachtig toegetakeld. Dat herstel duurt even. Psychisch is het ook een enorme klap."

De vrouw van begin twintig kwam naar Nederland voor haar studie. "Die heeft ze inmiddels weer opgepakt", weet de advocate. "Dat vind ik heel bijzonder. Dat is haar houvast om door te gaan met het leven. Dat is iets wat zeker is, waar ze mee bezig kan zijn en waar ze afleiding door heeft."