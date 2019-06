Justitie ziet af van vervolging Adriaan Visser na lekken

De voormalig Rotterdamse wethouder Adriaan Visser wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie wegens het lekken van documenten. Dit schrijft de hoofdofficier van justitie aan de zeven fractievoorzitters van de oppositiepartijen in de gemeenteraad, die aangifte deden tegen Visser.

Als reden daarvoor noemt justitie dat Visser al is afgetreden als wethouder vanwege de kwestie. “Het strafrecht is een ultimum remedium en de wethouder heeft bestuurlijk al consequenties verbonden aan zijn handelen.”



Daarnaast verwijst het OM naar de twee onderzoeken die zijn gedaan naar de status van het document dat Visser lekte naar de pers. Uit het feitenonderzoek dat het Rotterdamse college liet uitvoeren bleek dat het document niet als geheim kan worden bestempeld. Visser lekte deze presentatie om de beeldvorming in de media te sturen.



Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam ziet in dit besluit een bevestiging van een ‘old boys network’. “Dit is een zwak onderzoek van het OM. Blijkbaar is er geen behoefte aan landelijke jurisprudentie inzake lekkende bestuurders”, meent Eerdmans.



Hij overweegt nog om naar het Gerechtshof te stappen en de zaak daar verder te voeren.