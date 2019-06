Met dertienduizend man naar de Efteling

Vanuit alle hoeken van de regio zijn medewerkers, cliënten, vrienden en vrijwilligers zijn ze toegestroomd. Vanuit de hoofdlocatie in Sliedrecht vertrekt de grootste groep van duizend man naar de Efteling.

Heel veel zin hebben ze erin, knikken verschillende cliënten wild. "Ik ga in alle achtbanen!" laat Cassandra weten. Dat ze het spannend vindt is wel aan haar stem te horen. Gelukkig mocht vriend Leandro ook gewoon mee. Met grote glimlachen staan ze in de rij, op de bus te wachten.

In de Fata Morgana

Bussen zijn er genoeg in Sliedrecht, waar ook het hoofdkantoor van ASVZ staat. "Hoeveel er zijn? Dat zou ik niet weten", zegt begeleider Marco van Reede.

Met alle medewerkers en cliënten van zijn woonlocatie in Dordrecht hebben ze zich klaar gemaakt om naar Kaatsheuvel af te reizen. En ze kunnen bijna niet wachten.

"Ik wil in de Fata Morgana", laat Perry weten. "Dat is mijn favoriet." Dat anderen misschien in de Python willen is een beetje een tegenvaller, maar ze zijn er gelukkig nog de hele middag. "Misschien kunnen we wel twee keer in de Fata Morgana."

Normaal gesproken ziet een dag er heel anders uit voor de cliënten van de zorginstelling. "Dan ontbijten ze 's ochtends en gaan ze daarna naar de dagbesteding. Heel fijn dat dat vandaag niet hoeft", vindt Van Reede.

Ook voor medewerkers feest

Niet alleen voor de cliënten is het een feestje, ook de medewerkers mochten mee om het vijftigjarig bestaan van de instelling te vieren. Echt ontspannen zal het alleen niet worden. "Ik ben mee als vrijwilliger, om de luiers te verschonen en iedereen eten te geven", vertelt medewerker Delia.

Toch vindt ze het ontzettend leuk om met z'n allen weg te gaan. "Ik hoop dat iedereen kan genieten van dit spektakel. Ook al houd ik mijn hart vast als de cliënten in de achtbanen gaan", lacht ze.