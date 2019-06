Roparun: Wat gebeurt er met het opgehaalde geld

Een van de projecten die geld heeft gekregen van de Roparun is het Kankerinstituut PATIO (Patiënten Informatiecentrum Oncologie) in het Erasmus MC.

"Hier ontvangen we patiënten in een gezeliige huiskamersetting in plaats van de koude klapstoelen in een wachtkame hier in het ziekenhuis", zegt Annette Tolhoek. Zij is als manager van Patio en stuurt de club met vrijwilligers aan die dagelijks met een praatje en koffie klaar staan voor patienten.

Tolhoek: "We beantwoorden hier alle niet medische vragen die er zijn. Zoals hoe moet het straks met mijn werk. Krijg ik nog een hypotheek?"

Naast het delen van informatie organiseert Tolhoek ook workshops voor kankerpatiënten, zoals muziektherapie of bloemschikken.

Even een kopje koffie

Marijke Huysman is vanwege borstkanker aan het ziekenhuis verbonden en liep PATIO binnen juist om het moment toen er een workshop vlaggenslingers maken werd gegeven.

"Het is heerlijk om hier tussen twee behandelingen even bij te komen en om een praatje te maken of een kopje koffie te drinken", zegt ze.

Maandag finsht de RopaRun 2019 en zal er opnieuw een mooi bedrag bekend worden gemaakt. "Ïk ga ervanuit dat we altijd als dat nodig is een beroep kunnen doen op de RopaRun", zegt Tolhoek. "Zodat wij heel lang de deuren van PATIO kunnen ophouden"