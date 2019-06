Zo snel mogelijk over het hindernissenparcours op De Tuimelaar

Komende zomer staan in Rotterdam de Europese Kampioenschappen Springen, Dressuur en Para-dressuur op het programma. Van 19 t/m 25 augustus staat het Kralingse bos volledig in het teken van hippische topsport. In het kader hiervan gaat de organisatie zestig dagdelen bij scholen langs.

Zo ook bij basisschool De Tuimelaar in Hoogvliet, waar kinderen een springparcours af moeten leggen in een zo snel mogelijke tijd. "We willen kinderen vertellen wat we doen, maar ook laten ervaren hoe leuk het is", vertelt Edwin de Koning van Sportbedrijf Rotterdam. "Kinderen uit groep 7/8 zitten nog weleens te mopperen dat ze geen zin hebben om te rennen, totdat de klok aan gaat. Dan willen ze allemaal van elkaar winnen."

