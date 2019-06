Documentaire over de mythe van het meer

Het is al jaren de grootste mythe onder duikers in Zuid-Holland: de verdwijning van een Britse bommenwerper in wat nu het Oostvoornse Meer is. Het vliegtuig van het type Bristol Blenheim stort op vier juli 1940 neer, nadat het boven Rotterdam is neergeschoten door de Duitsers.

Na de crash spoelen twee lijken aan en worden enkele wrakstukken uit het water gehaald. Een deel van de cockpit wordt nooit teruggevonden. In dat gedeelte zat ook de Engelse boordschutter, Jesse George Stanley.

Zoektocht

De hoofdpersoon in de documentaire is Rozenburger Rob Bangma. Hij begon in 2004 met duiken nadat hij eind jaren negentig ernstig gewond raakte bij een auto-ongeluk en is al jaren gefascineerd door het verhaal. Al geruime tijd zoekt hij in het Oostvoornse Meer naar het vliegtuig.

"We zijn begonnen bij Rob zelf en wat hem drijft in deze zoektocht", zegt regisseur Ruud Lenssen. "Rob is zelf ooit bijna verdronken in het meer en voelt zich verbonden met het bemanningslid dat daar nog zou moeten liggen."

Gevoel

"Het gevoel wat me daarvan bij is gebleven, is dat je helemaal alleen dood gaat en alleen in het donker daar ligt", zegt Bangma. "Dat is hetzelfde als met vermiste soldaten, dat is natuurlijk vreselijk voor de nabestaanden. Dat is net als in het meer. Daar schijnt ook iemand te liggen zonder een graf of gedenkplaat en daarom zijn we al jaren op zoek om daar een betekenis aan te geven."

Of het deel van de cockpit met daarin het laatste bemanningslid gevonden wordt is te zien in De Mythe van het Meer. De documentaire gaat zaterdag 8 juni in première en is op zondag 30 juni te zien bij TV Rijnmond.