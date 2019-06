Kliniek gezochte Dordtenaar onder toezicht

De directie van kliniek Fivoor werd woensdag door Dekker op het matje geroepen, nadat Dordtenaar Peter M. niet was teruggekeerd van onbegeleid verlof.

De directeur heeft ook toegezegd 'eerder en helderder' te communiceren bij incidenten. De burgemeester van Zeist moest in de krant lezen dat Peter M. niet van zijn verlof was teruggekeerd.

Atoombom

M. werd vervolgd omdat hij in 2017 via internet had gezegd dat hij het station van Dordrecht wilde opblazen met een atoombom. Ook had hij iemand in Dordrecht aangevallen.

De moordenaar van Anne Faber, Michael P., werd ook in de kliniek in Den Dolder behandeld.