FNV Havens: nee tegen pensioenakkoord

“Als er één ding helder is, is dat er nog veel niet helder is”, zegt voorman Niek Stam. Hij was donderdag met een delegatie naar politici in Den Haag. “Ik moet concluderen dat er nog veel moet worden uitgezocht.”

FNV Havens pleitte voor het vasthouden aan 66 als maximale leeftijdsgrens voor de aow. Die leeftijd stijgt alsnog. Ook is het niet duidelijk wat de voorwaarden zijn voor het eerder stoppen voor mensen met zware beroepen.

“En zo zijn er nog meer punten”, vervolgt Stam. “Het blijkt de politici vooral om de hoofdlijnen van het akkoord te gaan. Over de uitwerking is nog weinig bekend.”

Vergaderingen

De vakbonden gaan volgende week het land in om het pensioenakkoord voor te leggen aan de leden. CNV doet het woensdag in Dordrecht en de FNV is donderdag in het WTC in Rotterdam.

Niek Stam is er donderdag in hartje Rotterdam niet bij. “Waarom moet het er in een week doorheen worden gejaagd? Blijkbaar gaat het alleen om wat het bestuur vindt. Ik heb daar niets te zoeken. Ik stem tegen”, besluit hij alleszeggend.

Ook op sociale media roeren FNV-leden zich inmiddels. Henk van der Maden, voorzitter van de OR van de RET, is één van hen. Veel RET’ers legden op 28 mei het werk voor een dag neer om vast te houden aan de leeftijdsgrens van 66 jaar. “Dit is een flutakkoord.”