Mannen plunderen rekening van behulpzame vrouw

Een kwetsbare 88-jarige oude vrouw is op schokkende wijze door twee mannen misleid. Ze vragen haar om hulp, maar ondertussen plundert het duo haar bankrekening.

De vrouw wordt op zaterdag 14 april door de twee in Overschie benaderd. Ze heeft dan, door een recente operatie, een wit verband om haar hoofd.

De mannen rijden in een donkerkleurige Ford Focus. Eén van hen vraagt de vrouw in keurig Nederlands in te stappen, omdat ze als buitenlanders een Nederlands identiteitsbewijs nodig hebben, om een mobiele telefoon op te halen. De vrouw gelooft hen.

Vervolgens begint er een autorit door Rotterdam van tweeënhalf uur. Terwijl de vrouw steeds geduldig in de auto zit te wachten, pint één van de mannen met haar bankpas tweemaal in de Bergse Dorpstraat en ook op het Jacob van Campenplein.

Saldotekort

Bij de Media Markt in winkelcentrum Alexandrium zeggen ze de telefoon op te gaan halen. Ze komen echter terug zonder telefoon, omdat deze al aan een ander zou zijn verkocht.

Als de vrouw, na te zijn teruggebracht naar Overschie, boodschappen wil afrekenen, blijkt ze een saldotekort te hebben. Er zijn beelden van de pinnende man en de auto.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.