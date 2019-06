Inez Boogaarts nieuwe directeur Poetry International

Inez Boogaarts wordt de nieuwe directeur van Poetry International. Ze was eerder werkzaam als directeur van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. De afgelopen jaren werkte ze in Duitsland.

Poetry International noemt Boogaarts een 'ervaren bestuurder met ruime ervaring in stedelijke, landelijke en internationale netwerken'.

Eer

Boogaarts zelf noemt het een grote eer om voor Poetry International aan de slag te gaan. "Het is een mooi en onweerstaanbaar festival met een levendige geschiedenis."

Boogaarts volgt Bas Kwakman op, die 16 jaar leiding gaf aan Poetry International. Eerder dit jaar gaf Kwakman aan zich vrij te willen maken voor zijn schrijvers- en kunstenaarschap.

Poertry International is een literaire organisatie die sinds 1970 aandacht vraagt voor poëzie uit binnen en buitenland. De komende editie is van 13 tot en met 16 juni in De Doelen in Rotterdam.