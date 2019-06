Gewelddadige overval en laffe babbeltruc in Bureau Rijnmond

Een 88-jarige vrouw is slachtoffer geworden van een babbeltruc. Er werd haar in Rotterdam-Overschie gevraagd te helpen met de aankoop van een telefoon en ze stemde in. Vervolgens werd ze gedwongen geld op te nemen. De beelden hiervan worden donderdag in de uitzending getoond. De politie vraagt in het programma hulp van het publiek bij het opsporen van de dader.