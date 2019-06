Dordrecht trekt geldbedrag in voor verhuizing tuinders

De gemeente Dordrecht is niet langer bereid om de verhuizing van een tuindersvereniging te betalen, zoals eerder was beloofd. Wethouder Stam geeft de gemeenteraad het advies om niet langer 260 duizend euro voor de verhuizing op tafel te leggen.

De Vrije Tuinder moet verhuizen van de Reeweg Zuid naar de Domela Nieuwenhuisweg. Die plannen zijn al elf jaar oud.

Tijdens de laatste gesprekken gaven de tuinders nog een keer aan dat het toegezegde bedrag niet genoeg is. Het geld wordt gebruikt voor de plaatsing van een verenigingsgebouw en zeecontainers voor opslag. Daarna zou er geen geld meer over zijn om de werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om te tuinieren.

Wel heel fors

De gemeenteraad heeft eerder 260 duizend euro beschikbaar gesteld voor de verhuizing. Maar nu de bouwplannen voor de Reeweg Zuid dichterbij komen, moet de vereniging toch echt weg, zegt Wethouder Stam.

"De tuinders hebben een waarde voor de stad", meldt Stam. "Maar het is een investering van bijna vijfduizend euro per tuinder. Tegenover de jaarlijkse huur van honderd euro is dat nu al buitengewoon fors."

Het contract van De Vrije Tuinder loopt eind 2019 af.