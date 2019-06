Neptunus plaatst zich ongeslagen voor halve finale European Champions Cup

De honkballers van Neptunus hebben ook de derde wedstrijd in de poulefase van European Champions Cup gewonnen. De Rotterdammers waren in Bologna met 8-3 te sterk voor het Franse Rouen Huskies en werden daarmee ongeslagen poulewinnaar.

In de eerste inning opende Stijn van der Meer de score voor de Rotterdammers, waarna een puntloze tweede inning volgde. Valentin Durier trok in de derde inning de score gelijk, maar in diezelfde inning liepen Dwayne Kemp en Gianison Boekhoudt over de thuisplaat namens de Rotterdammers om er een 3-1 voorsprong van te maken.

In de zesde inning trokken de Rouen Huskies de stand gelijk naar 3-3. In inning acht en negen repareerde Neptunus de weggegeven voorsprong. Uiteindelijk liepen Van der Meer, Kemp en Boekhoudt allen hun tweede punt over de thuisplaat terwijl Dudley Leonora tweemaal een punt scoorde voor de Rotterdammers.

De zege zorgt ervoor dat Neptunus als groepshoofd en ongeslagen naar de halve finales gaat van de European Champions Cup gaat. Daarin komt de ploeg van coach Ronald Jaarsma uit tegen Unipol Sai Bologna.