Rijnmond in 5 minuten: donderdag 6 juni

In deze aflevering sprak presentatrice Laurence van Ham met de jeugd in Rotterdam-Zuid. Het nieuwe stadion van Feyenoord krijgt met dank aan stichting De Verre Bergen een speciaal 'Vak van Zuid'. Dat vak is bedoeld voor kinderen uit Zuid, die normaal gesproken niet de financiële mogelijkheden hebben om een wedstrijd te bezoeken.

De Kuip was de afgelopen week het toneel van de concertreeks van Marco Borsato. Maar hoe heeft de omgeving dat ervaren? Ten slotte gingen we naar Dordrecht, waar bekeuringen worden uitgedeeld voor het rijden door het groene licht.