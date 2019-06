Gerson F.: tikkende tijdbom op een racefiets

Gerson F.(19) ging altijd rondjes rijden door Rotterdam Centrum als hij boos was of gestrest. Liefst 's nachts. Op 21 juli 2018 achtervolgde hij een Indonesische studente en verkrachtte haar op brute wijze.

De vrouw overleefde het maar net. De buurt was geschokt, Rotterdam was geschokt. Er kwam kort daarna een stille tocht . En hoe reageerde Gerson F.? Na de verkrachting reed hij gewoon naar huis, bij de Slinge. Op de Erasmusbrug was hij nog even gestopt om een foto te nemen.

De jongen, toen pas 18 jaar oud, kwam al snel in beeld. Het signalement (donker uiterlijk, bijzondere kleding, witte racefiets) leidde tot herkenning en een inval. Thuis trof de recherche nog wat gestolen spullen: Gerson F. bleek aan meerdere delicten te koppelen. Binnen korte tijd gepleegd.

Het verbaasde de politie niet. Gerson was een bekende. Eerder veroordeeld voor een zedenzaak en overvallen. De problemen in zijn leven waren al op hele jonge leeftijd ontstaan.

Seksueel misbruik

Gerson F. groeit op in een gezin met een agressieve vader. Hij is getuige en slachtoffer van geweld en seksueel misbruik. Op zijn 11e wordt hij uit huis geplaatst en volgt een tocht langs vele instellingen. "Voor iemand met hechtingsproblemen was dat natuurlijk niet goed", merkt zijn advocate Tina Sandrk op.

Gerson klampt zich vast aan een meisje dat hij in een inrichting leert kennen: N. Zij krijgen een relatie waarin de seks vanaf het begin gewelddadig is en steeds perverser wordt. De psychiater:"Hij heeft nooit iets normaals op het gebied van relaties meegemaakt. Dat er seks zonder geweld bestaat, wist hij niet."

Vriendin N. loopt regelmatig weg en daarom wordt besloten haar naar een gesloten inrichting te brengen. Dan knapt er iets bij Gerson. "Ik kreeg het gevoel dat heel de wereld tegen mij was." Zijn enige houvast in het leven dreigt hij kwijt te raken.

In die gemoedstoestand stapt hij op 21 juli 2018 op zijn racefiets. Het is half twee 's nachts. Ter hoogte van de Claes de Vrieselaan belaagt hij een vrouw, pakt haar telefoon en grijpt haar bij de billen. Ze weet te ontkomen.

Nachtmerrie

Gerson fietst verder. Ter hoogte van het Excelsiorstadion ziet hij een vrouw op de fiets. Hij achtervolgt haar tot haar woning, in de Herman Bavinckstraat in de Kralingse wijk De Esch. En dan gaat het mis. "Ik was boos en wilde iemand pijn doen." Een willekeurig slachtoffer. "Hij is de nachtmerrie van iedere vrouw", zegt officier van justitie Annette Boender.

Volgens zijn advocaat worden alle boosheid, woede en haat op een 20-jarige meisje geprojecteerd. De Indonesische vrouw, die naar Rotterdam was gekomen om te studeren, wordt gewurgd met een t-shirt. Gerson verkracht haar met zijn vingers. Nelleke Stolk, die het slachtoffer bijstaat, zegt het hard maar helder: "Ze is op gruwelijke wijze uit elkaar gescheurd. Het is de vraag of zij er ooit nog bovenop komt."

De vrouw verliest zoveel bloed, dat zij had kunnen overlijden. Door de verwurging krijgt zij een zwelling in de luchtpijp. Door het plaatsen van een buis in haar keel weten de artsen haar leven te reden: anders was zij vrijwel zeker gestorven.

Anoniem

De vrouw is donderdag niet aanwezig in de rechtszaal. "Ze heeft besloten de verdachte niet te willen zien", zegt Nelleke Stolk. "Ze wil ook anoniem blijven." Namens haar wordt een slachtofferverklaring voorgelezen. Daarin richt zij zich tot de verdachte.

"Je hebt mij zoveel pijn toegebracht dat het niet te beschrijven valt. Maar de bittere waarheid is: jij kan mij nooit méér pijn toebrengen, dan dat jij jezelf hebt aangedaan. Ik zal deze moeilijke tijd doorkomen, ik zal er zelfs sterker uitkomen dan ik ooit geweest ben. Ik geloof in mijzelf." Zij dienst een schadeclaim in van 50.000 euro.