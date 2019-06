Rotterdamse raadsgriffier Van Midden burgemeester Roosendaal

Han van Midden wordt burgemeester van Roosendaal. Hij is voorgedragen door een commissie van de gemeenteraad. Van Midden is nu nog raadsgriffier van de gemeente Rotterdam.

Van Midden was een van de elf kandidaten die reageerden op de vacature die ontstond vanwege het vertrek van zittend burgemeester Jacques Niederer, die per 1 oktober 2019 stopt als burgemeester.

Hij noemt Roosendaal een prachtige gemeente. "Ik ben er vaak als adviseur geweest. De gemeente spreekt me onder meer aan vanwege de bourgondische levensstijl." Van Midden was onafhankelijk kandidaat, maar is lid van de VVD.

Hij is sinds december 2015 raadgriffier in Rotterdam.