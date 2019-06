De gossip free zone: roddel niet, maar ga het gesprek aan

Het lijkt op een officieel verkeersbord, maar dat is het zeker niet. Op vier verschillende plekken in Rotterdam hangt een kleine maand het 'gebodsbord' voor de Gossip free zone.

Het is het werk van de twee kunstenaars Marjolijn Kok en Line Kramer van The Korka Family, die met hun borden mensen willen aansporen minder over elkaar te roddelen.

Kok en Kramer zijn een getrouwd koppel. De dames maakten voor hun Rotterdamse kunstenaarsgroep een bord vanuit het queer-perspectief, het gezichtsveld van de homo- en lesbiënne-gemeenschap.

Diversiteit

Met dit bord moet er gekeken worden naar de diversiteit van de mensen in Rotterdam, vindt Kok.

"Er zijn hier ook ruim 170 nationaliteiten in Rotterdam", legt zij uit. "Dan wil je iets maken wat voor iedereen aanspreekbaar is. Het moet er ook voor zorgen dat iedereen goed met elkaar om gaat."

Vandaar de keuze van Kramer en Kok om het Gossip-free-zone-bord ook in het Engels te maken.

Vanwege hun seksuele geaardheid vinden Kok en Kramer dat zij meer bewust zijn van de diverse groepen in de stad.

"Zij worden soms buitengesloten door roddels. Wij willen juist dat mensen minder over elkaar roddelen en meer met elkaar in gesprek gaan. Daarom hebben we deze borden gemaakt", vertelt Kok.

Geen toestemming

Een kleine maand geleden zijn deze borden opgehangen. Kok en Kramer hebben geen toestemming aan de gemeente Rotterdam gevraagd om die op te mogen hangen.

"Deze borden zijn gewoon online samen te stellen en te bestellen", zegt Kramer. "Je krijgt het ophangsysteem erbij. De lettertype is ook het officiële ANWB-lettertype. In die zin is het een 'officieel bord'."